SMI-Handel aktuell: SMI steigt schlussendlich

So bewegte sich der SMI am dritten Tag der Woche letztendlich.

Der SMI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,40 Prozent höher bei 12 822,24 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,457 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,105 Prozent fester bei 12 784,98 Punkten in den Handel, nach 12 771,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 834,82 Punkte, das Tagestief hingegen 12 768,79 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 12 568,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 160,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, betrug der SMI-Kurs 11 632,88 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 10,31 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 56,78 CHF), UBS (+ 1,26 Prozent auf 30,63 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,24 Prozent auf 159,40 CHF), Swiss Re (+ 1,22 Prozent auf 140,50 CHF) und Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 876,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Nestlé (-0,44 Prozent auf 79,58 CHF), Logitech (-0,27 Prozent auf 90,00 CHF), Roche (-0,22 Prozent auf 312,90 CHF), Givaudan (-0,15 Prozent auf 3 328,00 CHF) und Holcim (-0,13 Prozent auf 74,48 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 599 354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 265,354 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

