Anleger in Zürich halten sich zurück: So steht der SMI mittags

Am Donnerstag sinkt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 12 116,97 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,392 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,253 Prozent tiefer bei 12 136,80 Punkten, nach 12 167,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 175,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 116,38 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,158 Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wies der SMI 11 768,08 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, wurde der SMI auf 11 790,46 Punkte taxiert. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.06.2023, den Wert von 11 327,27 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,48 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 0,66 Prozent auf 82,64 CHF), Logitech (+ 0,37 Prozent auf 91,28 CHF), Roche (+ 0,21 Prozent auf 244,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,15 Prozent auf 260,30 CHF) und Novartis (+ 0,01 Prozent auf 94,67 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sika (-3,35 Prozent auf 262,40 CHF), Sonova (-2,24 Prozent auf 279,20 CHF), Geberit (-1,26 Prozent auf 547,00 CHF), Richemont (-1,18 Prozent auf 146,80 CHF) und UBS (-1,15 Prozent auf 27,58 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 746 733 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 251,320 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,51 erwartet. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,92 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

