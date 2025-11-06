Verluste in Zürich: So performt der SMI am Mittag

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 12 321,32 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,418 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,202 Prozent tiefer bei 12 338,55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 363,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 286,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 338,26 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,597 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 06.10.2025, den Wert von 12 551,36 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Wert von 11 755,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der SMI einen Wert von 11 847,29 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 6,00 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 2,62 Prozent auf 588,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 152,75 CHF), Givaudan (+ 0,78 Prozent auf 3 346,00 CHF), Geberit (+ 0,74 Prozent auf 622,40 CHF) und Alcon (+ 0,64 Prozent auf 60,22 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Holcim (-1,54 Prozent auf 70,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,45 Prozent auf 57,02 CHF), Sonova (-1,37 Prozent auf 216,00 CHF), Zurich Insurance (-1,20 Prozent auf 560,80 CHF) und Swiss Re (-1,07 Prozent auf 148,15 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 833 636 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 225,784 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at