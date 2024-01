Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI startet in der Verlustzone

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 1,00 Prozent leichter bei 14 482,51 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,985 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,916 Prozent auf 14 494,26 Punkte an der Kurstafel, nach 14 628,23 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 481,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 494,26 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,10 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, mit 14 657,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, wies der SPI einen Stand von 14 154,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 640,01 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,599 Prozent. Bei 14 743,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 481,22 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Spexis (+ 18,23 Prozent auf 0,12 CHF), Molecular Partners (+ 2,31 Prozent auf 4,21 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 1,18 Prozent auf 10,30 CHF), Geberit (+ 1,12 Prozent auf 522,00 CHF) und Inficon (+ 0,64 Prozent auf 1 260,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Meyer Burger (-42,92 Prozent auf 0,08 CHF), Kinarus (-12,50 Prozent auf 0,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-9,25 Prozent auf 9,12 CHF), Basilea Pharmaceutica (-4,68 Prozent auf 32,60 CHF) und Idorsia (-3,72 Prozent auf 1,45 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 233 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268,361 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Implenia-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,86 zu Buche schlagen. Mit 7,45 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at