Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
24.02.2026 07:43:00
Apple: Mac mini soll es schon bald »made in USA« geben
Donald Trump will, dass Apple in Amerika statt in Asien fertigt. Der Techkonzern holt die Produktion des Mac mini laut einem Bericht nun teilweilse nach Texas.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
