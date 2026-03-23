Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.03.2026 17:59:33
Apple Foldable iPhone Leak: BofA Predicts 20 Million Sales As 2026 Launch Looms
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