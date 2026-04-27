Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.04.2026 16:11:00
Apple is defying a global smartphone slump, as shown through this first-time feat
Apple claimed the top global smartphone spot for the first time in a March quarter thanks to the success of the iPhone 17e and nifty supply-chain moves.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Apple Inc.
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