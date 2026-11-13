Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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13.11.2026 20:43:01
Applied Materials: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth quarter of fiscal 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Applied Materials (NASDAQ:AMAT) reported record annual revenue of $34.4 billion. The company manufactures equipment essential for producing leading-edge semiconductors. This market position gives the business long-term visibility as chipmakers expand production capacity. Three key takeaways stand out for long-term investors.
Artificial intelligence computing requires advanced logic chips, dynamic random-access memory (DRAM, high-speed memory chips), and specialized packaging. Applied Materials delivers equipment across these steps, allowing top-line growth to outpace the broader wafer fab equipment market (the machinery used to make silicon chips).
Semiconductor manufacturers face tight cleanroom capacity as chip demand accelerates. Applied Materials is partnering with suppliers and expanding facility plans to prepare for larger shipment volumes over the coming years.
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Analysen zu Applied Materials Inc.
Aktien in diesem Artikel
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