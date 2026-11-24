Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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24.11.2026 20:30:02
Applied Materials vs. Intel: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
As chip demand evolves, investors must decide between Applied Materials (NASDAQ:AMAT) and Intel (NASDAQ:INTC). Both play vital roles in the global tech ecosystem but currently travel very different financial paths.
Applied Materials provides the essential machinery used to fabricate advanced electronics, while Intel designs and manufactures the chips that power computers and data centers. Comparing them highlights the choice between a steady equipment leader and a legacy manufacturer in the midst of a massive structural turnaround.
Applied Materials provides specialized equipment and software for the fabrication of semiconductors and advanced displays. It serves a global customer base including logic, DRAM, and NAND memory manufacturers. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as two specific customers accounted for roughly 19% and 15% of net revenue in the latest annual report.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
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19.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 295,00
|0,35%
|Applied Materials Inc.
|294,70
|-6,96%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 610,00
|-4,32%
|Intel Corp.
|50,00
|-8,22%
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