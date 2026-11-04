ArcBest Aktie
WKN DE: A113JL / ISIN: US03937C1053
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04.11.2026 12:14:24
ArcBest Corp. Q3 Income Rises
(RTTNews) - ArcBest Corp. (ARCB) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $51.66 million, or $2.30 per share. This compares with $39.27 million, or $1.72 per share, last year.
Excluding items, ArcBest Corp. reported adjusted earnings of $58.67 million or $2.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.6% to $1.211 billion from $1.048 billion last year.
ArcBest Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.66 Mln. vs. $39.27 Mln. last year. -EPS: $2.30 vs. $1.72 last year. -Revenue: $1.211 Bln vs. $1.048 Bln last year.
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