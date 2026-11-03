ArcBest Aktie
WKN DE: A113JL / ISIN: US03937C1053
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: ArcBest präsentiert Quartalsergebnisse
ArcBest wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie vermeldet.
12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,20 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 4,51 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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