Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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06.09.2026 21:12:16
Arista Networks vs. IBM: Comparing Quarterly Revenue Trends Between These Artificial Intelligence Giants
Arista Networks (NYSE:ANET) primarily generates its operating income by designing advanced cloud networking solutions, delivering specialized high-performance switching hardware, and providing extensive post-contract technical support to major internet companies and global financial services organizations.While launching new hardware platforms for data centers and simultaneously expanding its enterprise security portfolio during the summer of 2026, it reported a 45% operating margin for the quarter ended June 30, 2026.International Business Machines (NYSE:IBM) earns a majority of its incoming cash by supplying complex hybrid cloud software ecosystems, developing enterprise server infrastructure, and delivering specialized business transformation consulting services to clients across the globe.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Arista Networks Inc Registered Shs
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26.08.26
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26.08.26
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03.08.26
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20.07.26
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08.07.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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08.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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06.07.26
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06.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Arista Networks Inc Registered Shs
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