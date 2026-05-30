QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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30.05.2026 20:38:35
Arm vs. Qualcomm: Consistent Growth vs. Revenue Volatility
Arm Holdings (NASDAQ:ARM) and Qualcomm (NASDAQ:QCOM) are two established chip companies with more opportunities opening up due to artificial intelligence (AI). Everything from cars to consumer devices will be transformed by this technology, driving growing demand for chips. While Arm has grown its revenue at higher rates over the past few years, Qualcomm is worth watching as it shifts its business to tackle the huge opportunity opening up in consumer devices.Arm architects, develops, and licenses central processing units (CPUs) products and related foundational technologies for original equipment manufacturers globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
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29.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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29.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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27.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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27.05.26
|Pluszeichen in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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27.05.26
|Börse New York in Grün: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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27.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Nachmittag (finanzen.at)
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27.05.26
|Börse New York: S&P 500 gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
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27.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.