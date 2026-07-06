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NASDAQ Composite im Blick 06.07.2026 16:00:52

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start mit Gewinnen

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,90 Prozent höher bei 26 065,40 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,646 Prozent auf 25 999,61 Punkte an der Kurstafel, nach 25 832,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25 963,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 099,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 25 709,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 996,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 601,10 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 13,56 Prozent auf 64,30 USD), Ceva (+ 10,71 Prozent auf 44,75 USD), Ultra Clean (+ 7,08 Prozent auf 114,01 USD), Synaptics (+ 5,71 Prozent auf 126,35 USD) und QUALCOMM (+ 5,59 Prozent auf 186,11 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-9,62 Prozent auf 20,76 USD), O Reilly Automotive (-6,04 Prozent auf 84,80 USD), Repligen (-3,71 Prozent auf 137,11 USD), inTest (-3,38 Prozent auf 15,01 USD) und Consumer Portfolio Services (-3,22 Prozent auf 9,31 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2 723 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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inTest Corp. 13,80 2,22% inTest Corp.
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