ASMALLWORLD lanciert neue Mitgliedschaftsoptionen in Zusammenarbeit mit GHA DISCOVERY Zürich, 18.04.2024 – ASMALLWORLD baut sein Produktangebot weiter aus. In Zusammenarbeit mit GHA DISCOVERY führt das Unternehmen für seine beliebten Prestige- und Signature Produkte neue Mitgliedschaftsoptionen ein, die bis zu 10'400 DISCOVERY Dollars (D$) und einen GHA DISCOVERY Titanium-Status beinhalten. Nachdem ASMALLWORLD und Global Hotel Alliance (GHA) bei mehreren strategischen Kooperationen bereits erfolgreich zusammengearbeitet haben, werden die beiden Unternehmen nun gemeinsam neue Mitgliedschaftsoptionen für die beliebten Prestige- und Signature-Mitgliedschaften von ASMALLWORLD anzubieten. Das GHA DISCOVERY Loyalty-Programm verwendet DISCOVERY Dollars (D$) als eigene Treuewährung, welche von Kunden in mehr als 800 Hotels verdient oder ausgegeben werden kann. Diese D$ wurden nun auch in die neuen Optionen der ASMALLWORLD Prestige- und Signature-Mitgliedschaften integriert und bieten Kunden die Möglichkeit ihren zukünftigen Hotelaufenthalte damit zu bezahlen. Ein D$ entspricht dabei immer einem US-Dollar und kann flexibel für das Bezahlen der Hotelrechnung eingesetzt werden. Bei der Prestige-Mitgliedschaft (Preis: USD 4.950) erhalten Kunden D$4.950 plus D$200 als Bonus, und bei der Signature-Mitgliedschaft (Preis: USD 9.900), erhalten Kunden D$9.900 plus D$500 Bonus. Zusätzlich zu den DISCOVERY Dollars werden Kunden auch den GHA DISCOVERY Titanium-Status erhalten, die höchste Stufe des Treue-Programms, und erhalten somit weitere Vorteile bei jedem Hotelaufenthalt, einschliesslich Zimmer-Upgrades. Für eine Einführungsphase ist dieses Angebot vorerst nur bis zum 30. April verfügbar. Bei grossem Interesse plant ASMALLWORLD aber DISCOVERY Dollars neben den bestehenden Optionen von Miles & More, Emirates und Etihad als dauerhafte Option in seine Prestige- und Signature-Mitgliedschaften zu integrieren. "Wir freuen uns zusammen mit GHA diese vierte Mitgliedschaftsoption unserer nachfragestarken Prestige- und Signature-Mitgliedschaften zu lancieren und unseren Kunden damit noch mehr Auswahl bei der Wahl des perfekten Reisepakets zu bieten", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. GHA DISCOVERY - ein Hotel-Treueprogramm mit mehr als 40 Brands GHA DISCOVERY wurde 2010 eingeführt und ist das weltweit grösste Treueprogramm für unabhängige Hotelmarken mit mehr als 800 Hotels von über 40 Brands, darunter Namen wie Anantara, Corinthia, Kempinski, Viceroy, Pan Pacific und viele mehr. Mitglieder geniessen dabei eine Vielzahl an Vorteilen und grosszügige Treueprämien bei jedem Aufenthalt. Darüber hinaus kommen Kunden in den Genuss von «Local Experiences», welche von den einzelnen Hotels speziell ausgewählt wurden und nur für Mitglieder zugänglich sind. Das GHA DISCOVERY Treueprogramm hat in den letzten zehn Jahren 26 Auszeichnungen erhalten, welche die Beliebtheit des Programms unterstreichen. Auch die Hotel-Brands welche am Programm teilnehmen gehören laut Travel & Leisure und CN Traveler regelmässig zu den besten Hotelmarken der Welt. GHA DISCOVERY Titanium Status und DISCOVERY Dollars (D$) Der GHA DISCOVERY Titanium Status ist die höchste Stufe innerhalb des GHA DISCOVERY Programms und bietet Kunden exklusive Vorteile, darunter Zimmer-Upgrades, 7% Rückvergütung in D$, frühes Einchecken ab 11 Uhr, spätes Auschecken bis 16 Uhr und Zugang zu exklusiven Preisen nur für Mitglieder. DISCOVERY Dollars (D$) dienen als flexible Treuewährung innerhalb des GHA DISCOVERY Loyalty-Programms, wobei ein D$ immer auch einem USD entspricht. Mitglieder können dabei ihre D$ beim Auschecken in den über 800 Hotels von GHA DISCOVERY nahtlos mit Ausgaben verrechnen und somit flexibel wie Bargeld einsetzen.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Jetbeds.com, eine Flugbuchungsportal spezialisiert auf Business- und First-Class-Flüge Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de http://www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.jetbeds.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

