Börse Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,24 Prozent fester bei 17 427,56 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,238 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,210 Prozent fester bei 17 423,06 Punkten in den Handel, nach 17 386,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 423,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 437,24 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 17 348,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, stand der SPI bei 16 966,59 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Stand von 15 570,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 12,30 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 11,32 Prozent auf 0,06 CHF), Relief Therapeutics (+ 5,47 Prozent auf 2,70 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,87 Prozent auf 1,59 CHF), Gurit (+ 2,42 Prozent auf 11,00 CHF) und Montana Aerospace (+ 1,36 Prozent auf 22,30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Xlife Sciences (-5,71 Prozent auf 16,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3,85 Prozent auf 11,48 CHF), ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,75 CHF), GAM (-3,03 Prozent auf 0,16 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-2,76 Prozent auf 3 520,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 327 280 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,621 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

2025 weist die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at