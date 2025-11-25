Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|SPI-Marktbericht
|
25.11.2025 09:29:35
Börse Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu
Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,24 Prozent fester bei 17 427,56 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,238 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,210 Prozent fester bei 17 423,06 Punkten in den Handel, nach 17 386,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 423,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 437,24 Punkten verzeichnete.
SPI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 17 348,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, stand der SPI bei 16 966,59 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Stand von 15 570,85 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 12,30 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SPI aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 11,32 Prozent auf 0,06 CHF), Relief Therapeutics (+ 5,47 Prozent auf 2,70 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,87 Prozent auf 1,59 CHF), Gurit (+ 2,42 Prozent auf 11,00 CHF) und Montana Aerospace (+ 1,36 Prozent auf 22,30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Xlife Sciences (-5,71 Prozent auf 16,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3,85 Prozent auf 11,48 CHF), ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,75 CHF), GAM (-3,03 Prozent auf 0,16 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-2,76 Prozent auf 3 520,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 327 280 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,621 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
2025 weist die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Xlife Sciences AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Zürich: SPI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
18.11.25
|SIX-Handel SPI am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
18.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Xlife Sciences AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|-18,27%
|ASMALLWORLD AG
|0,77
|0,65%
|GAM AG
|0,16
|2,17%
|Gurit Holding AG
|11,36
|0,00%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|1,55
|0,00%
|Montana Aerospace
|22,30
|1,36%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,21
|0,75%
|Relief Therapeutics Holding AG
|2,81
|7,27%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|345,80
|0,93%
|Santhera Pharmaceuticals AG
|12,66
|1,12%
|Schweizerische Nationalbank
|3 740,00
|0,81%
|UBS
|31,72
|0,00%
|Xlife Sciences AG
|16,50
|-5,71%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 410,91
|0,14%