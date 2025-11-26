SIX-Handel: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,29 Prozent stärker bei 17 593,35 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,231 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,121 Prozent auf 17 563,49 Punkte an der Kurstafel, nach 17 542,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 608,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 533,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,898 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 17 348,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der SPI auf 16 896,19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der SPI einen Wert von 15 490,83 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 13,37 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,86 Prozent auf 29,92 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,00 Prozent auf 0,80 CHF), Curatis (+ 5,33 Prozent auf 12,85 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,17 Prozent auf 0,06 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,69 Prozent auf 1,45 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Adecco SA (-8,10 Prozent auf 22,70 CHF), GAM (-7,99 Prozent auf 0,16 CHF), Feintool International (-3,54 Prozent auf 9,26 CHF), Emmi (-3,49 Prozent auf 720,00 CHF) und Xlife Sciences (-3,43 Prozent auf 16,90 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 746 178 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 274,145 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at