Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SPI-Marktbericht 26.11.2025 12:27:23

SIX-Handel: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne

SIX-Handel: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Aktueller Marktbericht zum SPI.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,29 Prozent stärker bei 17 593,35 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,231 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,121 Prozent auf 17 563,49 Punkte an der Kurstafel, nach 17 542,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 608,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 533,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,898 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 17 348,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der SPI auf 16 896,19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der SPI einen Wert von 15 490,83 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 13,37 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,86 Prozent auf 29,92 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,00 Prozent auf 0,80 CHF), Curatis (+ 5,33 Prozent auf 12,85 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,17 Prozent auf 0,06 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,69 Prozent auf 1,45 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Adecco SA (-8,10 Prozent auf 22,70 CHF), GAM (-7,99 Prozent auf 0,16 CHF), Feintool International (-3,54 Prozent auf 9,26 CHF), Emmi (-3,49 Prozent auf 720,00 CHF) und Xlife Sciences (-3,43 Prozent auf 16,90 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 746 178 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 274,145 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adecco SAmehr Nachrichten

Analysen zu Adecco SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -1,82% Addex Therapeutics Ltd.
Adecco SA 23,58 0,08% Adecco SA
ASMALLWORLD AG 0,77 0,00% ASMALLWORLD AG
Curatis AG 12,40 -3,13% Curatis AG
Emmi AG 768,00 0,52% Emmi AG
Feintool International AG (N) (FIH) 9,82 0,20% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,15 -2,57% GAM AG
Kuros (Kuros Biosciences) 32,65 1,56% Kuros (Kuros Biosciences)
Nestlé SA (Nestle) 85,06 -0,23% Nestlé SA (Nestle)
OC Oerlikon Corporation AG 3,33 0,79% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,97 4,96% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 344,40 -1,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,30 0,00% SHL Telemedicine
Xlife Sciences AG 17,10 1,18% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 616,93 0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen