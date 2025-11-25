SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde das ASMALLWORLD-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,55 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ASMALLWORLD-Aktie investiert, befänden sich nun 6 451,613 ASMALLWORLD-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 032,26 CHF, da sich der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie am 24.11.2025 auf 0,78 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,68 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von ASMALLWORLD betrug jüngst 10,93 Mio. CHF. Am 20.03.2018 fand der erste Handelstag der ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Anteils belief sich damals auf 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at