Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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06.08.2026 03:42:01
AST SpaceMobile vs. Vertiv: Comparing Revenue Scale and Consistency
AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) vs. Vertiv Holdings (NYSE:VRT) are high-growth companies offering significant returns for patient investors. These stocks are promising ways to invest in the rapidly expanding space economy, particularly satellite broadband services, and data centers optimized for artificial intelligence (AI). These companies are at two different stages of their growth. AST has the look of an early-stage growth company, while Vertiv is a more established provider of power management solutions. Investors will have to decide between paying an expensive valuation for AST SpaceMobile’s promise of higher revenue down the road and paying a more reasonable price for Vertiv’s consistent revenue performance. AST SpaceMobile establishes and operates a satellite-based cellular broadband network that connects directly to standard mobile phones, delivering mobile internet access to individuals in remote or unserved locations worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|62,00
|5,98%
|Vertiv Holdings
|234,70
|-1,10%
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