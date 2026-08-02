AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
02.08.2026 22:12:52
AstraZeneca, Bristol Myers Squibb Reportedly in Talks for $400 Billion Merger
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Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
20:30
|AstraZeneca holds talks with Bristol Myers Squibb over $400bn tie-up (Financial Times)
|
30.07.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
28.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Astrazeneca-Aktie in Grün: Krebsmittel schieben Wachstum an (dpa-AFX)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|147,60
|-0,51%
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