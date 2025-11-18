Allegheny Technologies Aktie
WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023
|
18.11.2025 15:26:43
ATI Names Kimberly Fields As New Board Chair
(RTTNews) - ATI Inc. (ATI) on Tuesday announced that Kimberly Fields is set to become the new Board Chair effective as of May 14, 2026.
She has been CEO of the company since July 1, 2024, and a board member since February of 2024 along with the experience of being COO and President of ATI.
Consecutively, Robert Wetherbee will retire as Executive Chair next May.
ATI closed Monday's trading at $98.75, down $0.62 or 0.62 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allegheny Technologies Inc.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Allegheny Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Allegheny Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Allegheny Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Allegheny Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)