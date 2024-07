ATX aktuell: ATX notiert mittags im Plus

Am Mittwoch verbucht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,31 Prozent auf 3 671,51 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 118,202 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 660,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 660,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 678,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 660,17 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, betrug der ATX-Kurs 3 700,62 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der ATX einen Wert von 3 551,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wies der ATX einen Wert von 3 178,40 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 1,61 Prozent auf 17,02 EUR), Erste Group Bank (+ 1,37 Prozent auf 45,77 EUR), BAWAG (+ 1,29 Prozent auf 62,65 EUR), Wienerberger (+ 1,10 Prozent auf 31,18 EUR) und voestalpine (+ 1,03 Prozent auf 25,48 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Andritz (-3,52 Prozent auf 56,15 EUR), IMMOFINANZ (-1,71 Prozent auf 25,80 EUR), DO (-1,08 Prozent auf 164,20 EUR), Telekom Austria (-0,68 Prozent auf 8,81 EUR) und UNIQA Insurance (-0,63 Prozent auf 7,95 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 77 680 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,317 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,09 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 10,36 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

