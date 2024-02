ATX aktuell: ATX zum Start schwächer

So bewegt sich der ATX morgens.

Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,29 Prozent auf 3 415,53 Punkte an der ATX-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 111,951 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,010 Prozent schwächer bei 3 425,09 Punkten, nach 3 425,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 409,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 426,14 Zähler.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,708 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, stand der ATX bei 3 430,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, lag der ATX noch bei 3 161,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, wies der ATX einen Stand von 3 387,72 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,103 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,81 Prozent auf 43,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,63 Prozent auf 31,85 EUR), EVN (+ 0,63 Prozent auf 23,95 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,49 Prozent auf 122,00 EUR) und Andritz (+ 0,45 Prozent auf 56,35 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-3,73 Prozent auf 26,34 EUR), BAWAG (-0,95 Prozent auf 52,20 EUR), Erste Group Bank (-0,60 Prozent auf 39,60 EUR), Raiffeisen (-0,51 Prozent auf 19,39 EUR) und UNIQA Insurance (-0,39 Prozent auf 7,74 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 839 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,657 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

