UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Index-Performance im Blick
|
06.11.2025 15:59:08
Schwacher Handel: ATX Prime fällt am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag fällt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,07 Prozent auf 2 376,56 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 2 377,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 378,15 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 383,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 370,91 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,723 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 364,31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 278,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 754,51 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 30,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 428,97 Punkte. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 69,00 Prozent auf 3,38 EUR), Frequentis (+ 6,65 Prozent auf 77,00 EUR), Verbund (+ 3,47 Prozent auf 70,10 EUR), voestalpine (+ 2,44 Prozent auf 31,10 EUR) und Polytec (+ 2,39 Prozent auf 3,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-6,65 Prozent auf 23,15 EUR), Marinomed Biotech (-4,70 Prozent auf 19,25 EUR), UBM Development (-3,33 Prozent auf 23,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,61 Prozent auf 71,00 EUR) und PORR (-2,48 Prozent auf 25,55 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 166 056 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 34,836 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu UBM Development AGmehr Analysen
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|05.09.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|03.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|89,45
|0,56%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,50
|-1,12%
|Frequentis
|72,00
|-4,76%
|Lenzing AG
|21,65
|-5,46%
|Marinomed Biotech AG
|20,00
|3,90%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|70,00
|-1,13%
|OMV AG
|47,60
|0,34%
|Polytec
|2,93
|-2,98%
|PORR AG
|25,45
|0,39%
|UBM Development AG
|22,60
|-1,31%
|Verbund AG
|67,10
|-2,89%
|voestalpine AG
|32,34
|3,85%
|Wolford AG
|2,50
|25,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 361,33
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.