WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

Index-Performance im Blick 06.11.2025 15:59:08

Schwacher Handel: ATX Prime fällt am Donnerstagnachmittag

Schwacher Handel: ATX Prime fällt am Donnerstagnachmittag

Der Handel in Wien verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag fällt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,07 Prozent auf 2 376,56 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 2 377,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 378,15 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 383,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 370,91 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,723 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 364,31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 278,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 754,51 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 30,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 428,97 Punkte. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 69,00 Prozent auf 3,38 EUR), Frequentis (+ 6,65 Prozent auf 77,00 EUR), Verbund (+ 3,47 Prozent auf 70,10 EUR), voestalpine (+ 2,44 Prozent auf 31,10 EUR) und Polytec (+ 2,39 Prozent auf 3,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-6,65 Prozent auf 23,15 EUR), Marinomed Biotech (-4,70 Prozent auf 19,25 EUR), UBM Development (-3,33 Prozent auf 23,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,61 Prozent auf 71,00 EUR) und PORR (-2,48 Prozent auf 25,55 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 166 056 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 34,836 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBM Development AGmehr Nachrichten

Analysen zu UBM Development AGmehr Analysen

20.10.25 UBM Development buy Warburg Research
13.10.25 UBM Development buy Warburg Research
17.09.25 UBM Development kaufen Warburg Research
05.09.25 UBM Development buy Erste Group Bank
03.09.25 UBM Development kaufen Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 89,45 0,56% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,50 -1,12% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 72,00 -4,76% Frequentis
Lenzing AG 21,65 -5,46% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 20,00 3,90% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 70,00 -1,13% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 47,60 0,34% OMV AG
Polytec 2,93 -2,98% Polytec
PORR AG 25,45 0,39% PORR AG
UBM Development AG 22,60 -1,31% UBM Development AG
Verbund AG 67,10 -2,89% Verbund AG
voestalpine AG 32,34 3,85% voestalpine AG
Wolford AG 2,50 25,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 361,33 -0,36%

