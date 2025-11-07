Semperit Aktie

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

Index-Performance 07.11.2025 09:29:52

Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,61 Prozent höher bei 2 384,30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 2 369,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2 369,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 388,17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 369,61 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 0,400 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 2 350,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2 328,48 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 775,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 30,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 67,00 Prozent auf 3,34 EUR), voestalpine (+ 3,92 Prozent auf 32,36 EUR), Semperit (+ 2,34 Prozent auf 13,10 EUR), PORR (+ 2,17 Prozent auf 25,90 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,98 Prozent auf 72,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Polytec (-2,65 Prozent auf 2,94 EUR), UBM Development (-2,18 Prozent auf 22,40 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,53 Prozent auf 6,42 EUR) und Flughafen Wien (-1,14 Prozent auf 52,20 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 69 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,447 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,83 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
