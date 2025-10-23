BAWAG Aktie
|108,30EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
BAWAG buy
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG in Reaktion auf die zuletzt vorgelegten Drittquartalszahlen von 117 auf 126 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "buy" für die Titel wurde gleichzeitig bestätigt.
Die Analysten Marlene Ebensteiner und Benjamin Goy begründen die Kurszielerhöhung mit den solide ausgefallenen Quartalsergebnissen und dem weiter verbesserten Ausblick der BAWAG. Für das laufende Geschäftsjahr der BAWAG erwarten die Experten nun einen Gewinn von 11,12 Euro je Aktie statt zuvor 11,07 Euro.
An der Wiener Börse notierten BAWAG-Aktien am Donnerstag gegen 13.30 Uhr mit einem Kursplus von 0,3 Prozent bei 108,60 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com
AFA0070 2025-10-23/13:43
