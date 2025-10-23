Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG in Reaktion auf die zuletzt vorgelegten Drittquartalszahlen von 117 auf 126 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "buy" für die Titel wurde gleichzeitig bestätigt.

Die Analysten Marlene Ebensteiner und Benjamin Goy begründen die Kurszielerhöhung mit den solide ausgefallenen Quartalsergebnissen und dem weiter verbesserten Ausblick der BAWAG. Für das laufende Geschäftsjahr der BAWAG erwarten die Experten nun einen Gewinn von 11,12 Euro je Aktie statt zuvor 11,07 Euro.

An der Wiener Börse notierten BAWAG-Aktien am Donnerstag gegen 13.30 Uhr mit einem Kursplus von 0,3 Prozent bei 108,60 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

