Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Index-Bewegung
|
05.11.2025 09:29:25
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 2 375,95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,070 Prozent auf 2 382,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 384,39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 382,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 366,28 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0,749 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 2 377,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 263,89 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 1 772,28 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 30,12 Prozent aufwärts. Bei 2 428,97 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 1,20 Prozent auf 25,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,95 Prozent auf 12,72 EUR), EVN (+ 0,77 Prozent auf 26,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,54 Prozent auf 74,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,48 Prozent auf 25,36 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-8,65 Prozent auf 3,38 EUR), AT S (AT&S) (-3,65 Prozent auf 31,70 EUR), Polytec (-3,28 Prozent auf 2,95 EUR), Frequentis (-2,14 Prozent auf 73,20 EUR) und Marinomed Biotech (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 177 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 34,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Frequentismehr Nachrichten
|
07.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX Prime sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: ATX Prime fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Habachtstellung: ATX Prime mittags unentschlossen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Wien in Rot: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
05.11.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Frequentismehr Analysen
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|26.05.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.25
|Frequentis buy
|Erste Group Bank
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|26.05.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.25
|Frequentis buy
|Erste Group Bank
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.25
|Frequentis buy
|Erste Group Bank
|21.11.24
|Frequentis buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.20
|Frequentis kaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|27,55
|-8,62%
|Erste Group Bank AG
|89,45
|0,56%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,50
|-1,12%
|Frequentis
|72,00
|-4,76%
|Lenzing AG
|21,65
|-5,46%
|Marinomed Biotech AG
|20,00
|3,90%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|70,00
|-1,13%
|OMV AG
|47,60
|0,34%
|Polytec
|2,93
|-2,98%
|UNIQA Insurance AG
|12,84
|0,31%
|Wienerberger AG
|24,94
|-0,80%
|Wolford AG
|2,50
|25,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 361,33
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.