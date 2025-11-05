Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Bewegung 05.11.2025 09:29:25

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der ATX Prime gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 2 375,95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,070 Prozent auf 2 382,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 384,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 382,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 366,28 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0,749 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 2 377,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 263,89 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 1 772,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 30,12 Prozent aufwärts. Bei 2 428,97 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 1,20 Prozent auf 25,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,95 Prozent auf 12,72 EUR), EVN (+ 0,77 Prozent auf 26,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,54 Prozent auf 74,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,48 Prozent auf 25,36 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-8,65 Prozent auf 3,38 EUR), AT S (AT&S) (-3,65 Prozent auf 31,70 EUR), Polytec (-3,28 Prozent auf 2,95 EUR), Frequentis (-2,14 Prozent auf 73,20 EUR) und Marinomed Biotech (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 177 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 34,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Frequentismehr Nachrichten

Analysen zu Frequentismehr Analysen

20.08.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
26.05.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
08.05.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.25 Frequentis buy Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 27,55 -8,62% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 89,45 0,56% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,50 -1,12% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 72,00 -4,76% Frequentis
Lenzing AG 21,65 -5,46% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 20,00 3,90% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 70,00 -1,13% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 47,60 0,34% OMV AG
Polytec 2,93 -2,98% Polytec
UNIQA Insurance AG 12,84 0,31% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 24,94 -0,80% Wienerberger AG
Wolford AG 2,50 25,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 361,33 -0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen