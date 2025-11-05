Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der ATX Prime gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 2 375,95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,070 Prozent auf 2 382,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 384,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 382,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 366,28 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0,749 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 2 377,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 263,89 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 1 772,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 30,12 Prozent aufwärts. Bei 2 428,97 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 1,20 Prozent auf 25,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,95 Prozent auf 12,72 EUR), EVN (+ 0,77 Prozent auf 26,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,54 Prozent auf 74,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,48 Prozent auf 25,36 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-8,65 Prozent auf 3,38 EUR), AT S (AT&S) (-3,65 Prozent auf 31,70 EUR), Polytec (-3,28 Prozent auf 2,95 EUR), Frequentis (-2,14 Prozent auf 73,20 EUR) und Marinomed Biotech (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 177 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 34,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

