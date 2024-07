ATX-Handel aktuell: ATX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Um 15:42 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent höher bei 3 687,53 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 118,549 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,022 Prozent leichter bei 3 685,09 Punkten in den Handel, nach 3 685,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 692,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 663,32 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0,390 Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 618,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 580,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, stand der ATX bei 3 230,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 1,85 Prozent auf 24,22 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,30 Prozent auf 27,20 EUR), Lenzing (+ 1,20 Prozent auf 33,60 EUR), Verbund (+ 0,99 Prozent auf 76,30 EUR) und OMV (+ 0,62 Prozent auf 38,84 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil DO (-2,48 Prozent auf 157,60 EUR), AT S (AT&S) (-0,87 Prozent auf 19,43 EUR), Vienna Insurance (-0,83 Prozent auf 30,05 EUR), BAWAG (-0,74 Prozent auf 67,25 EUR) und Andritz (-0,63 Prozent auf 55,65 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 746 001 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,091 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

