ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags mit Abgaben

Am Freitag fällt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,43 Prozent auf 3 628,90 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 117,738 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 644,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 644,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 645,03 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 585,98 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,78 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, stand der ATX noch bei 3 468,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 671,94 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.09.2023, den Wert von 3 175,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,36 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Verbund (+ 1,25 Prozent auf 76,75 EUR), Andritz (+ 1,20 Prozent auf 58,85 EUR), Wienerberger (+ 0,99 Prozent auf 28,58 EUR), Österreichische Post (+ 0,51 Prozent auf 29,45 EUR) und Lenzing (+ 0,49 Prozent auf 30,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Raiffeisen (-4,95 Prozent auf 17,10 EUR), IMMOFINANZ (-3,50 Prozent auf 24,80 EUR), Telekom Austria (-2,68 Prozent auf 8,73 EUR), OMV (-2,22 Prozent auf 37,96 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,59 Prozent auf 93,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 2 380 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 26,039 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,66 erwartet. Mit 10,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at