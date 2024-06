ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich nachmittags leichter

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,74 Prozent tiefer bei 3 631,63 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 117,877 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 658,47 Zählern und damit 0,006 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 658,69 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 625,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 658,47 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Der ATX wies vor einem Monat, am 10.05.2024, einen Stand von 3 686,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 378,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 160,73 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 6,44 Prozent zu. Bei 3 777,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,81 Prozent auf 37,40 EUR), OMV (+ 0,34 Prozent auf 41,34 EUR), voestalpine (+ 0,23 Prozent auf 26,18 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,15 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 23,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-1,74 Prozent auf 22,62 EUR), Raiffeisen (-1,71 Prozent auf 16,62 EUR), Verbund (-1,65 Prozent auf 74,45 EUR), Andritz (-1,49 Prozent auf 56,35 EUR) und Lenzing (-1,35 Prozent auf 32,80 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 147 709 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,299 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

