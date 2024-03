ATX-Handel aktuell: ATX verliert mittags

Der ATX verliert aktuell an Boden.

Um 12:08 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,61 Prozent auf 3 358,06 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 109,397 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,079 Prozent leichter bei 3 375,87 Punkten, nach 3 378,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 379,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 346,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 358,95 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 305,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wurde der ATX mit 3 445,68 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 1,58 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 489,80 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Österreichische Post (+ 1,68 Prozent auf 30,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,52 Prozent auf 116,00 EUR), Lenzing (+ 0,52 Prozent auf 29,25 EUR), Vienna Insurance (+ 0,36 Prozent auf 27,85 EUR) und OMV (+ 0,30 Prozent auf 40,03 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Raiffeisen (-7,29 Prozent auf 18,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,33 Prozent auf 40,70 EUR), Verbund (-1,02 Prozent auf 67,80 EUR), voestalpine (-0,82 Prozent auf 24,24 EUR) und Andritz (-0,68 Prozent auf 58,65 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 941 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 23,798 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

