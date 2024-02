ATX Prime aktuell: ATX Prime bewegt sich zum Start im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX Prime auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent stärker bei 1 736,53 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,008 Prozent tiefer bei 1 733,17 Punkten, nach 1 733,30 Punkten am Vortag.

Bei 1 739,44 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 732,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,148 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 02.01.2024, einen Wert von 1 714,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, lag der ATX Prime bei 1 576,01 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 02.02.2023, den Stand von 1 702,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,31 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 2,65 Prozent auf 30,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,55 Prozent auf 21,74 EUR), PORR (+ 1,85 Prozent auf 13,22 EUR), UBM Development (+ 1,79 Prozent auf 22,80 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,19 Prozent auf 50,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen FACC (-1,71 Prozent auf 5,74 EUR), OMV (-0,99 Prozent auf 41,16 EUR), Marinomed Biotech (-0,75 Prozent auf 26,60 EUR), ZUMTOBEL (-0,66 Prozent auf 6,00 EUR) und Palfinger (-0,61 Prozent auf 24,25 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 44 355 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,20 erwartet. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

