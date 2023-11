ATX Prime aktuell: ATX Prime im Minus

Am Montag tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent leichter bei 1 638,84 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,018 Prozent stärker bei 1 643,14 Punkten, nach 1 642,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 1 646,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 637,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, notierte der ATX Prime bei 1 528,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der ATX Prime bei 1 580,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, den Wert von 1 615,74 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,48 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 3,76 Prozent auf 0,69 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,07 Prozent auf 26,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,68 Prozent auf 6,06 EUR), Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 39,25 EUR) und PORR (+ 0,98 Prozent auf 12,38 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil CA Immobilien (-6,33 Prozent auf 28,10 EUR), AMAG (-2,14 Prozent auf 27,40 EUR), Flughafen Wien (-1,55 Prozent auf 47,50 EUR), voestalpine (-1,45 Prozent auf 25,82 EUR) und Palfinger (-1,29 Prozent auf 23,00 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 211 853 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 29,652 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

2024 verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10,34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at