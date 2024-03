Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Aktie der heimischen OMV von "Accumulate" auf "Buy" verbessert. Die Aktie ist fundamental unterbewertet, heißt es zur Begründung in einer Analyse des Ölsektors. Die Analysten haben zwar ihr Kursziel für die OMV-Aktie von 54,0 auf 52,5 Euro gesenkt, das Kursziel liegt damit aber immer noch deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Am Donnerstagvormittag notierten OMV an der Wiener Börse bei 43,32 Euro.

Der Ausblick für den mittel- und osteuropäischen Öl- und Gassektor ist derzeit generell positiv, schreibt der Erste-Analyst Tamas Pletser und empfiehlt die Gewichtung der entsprechenden Aktien zu erhöhen. Die Fundamentaldaten sprechen für die Branche, auch die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen dürfte hoch bleiben.

Der Markt scheint derzeit das Ertragspotenzial des Sektors zu unterschätzen, so der Experte. Neben der OMV empfehlen die Erste-Analysten auch die OMV Petrom und die russische Gazprom mit "buy". Die Titel der ungarischen MOL und der polnischen Orlen werden mit "accumulate", jene von Tupras und Romgaz mit "hold" eingestuft.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 der OMV prognostizieren die Erste-Analysten einen Gewinn von 6,53 Euro je Aktie. Für die Folgejahre werden die Gewinne mit 7,78 (2025) und 8,30 (2026) Euro je Aktie erwartet. Die Dividenden werden mit 5,25 (2024), 5,50 (2025) und 5,75 (2026) Euro je Aktie geschätzt.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/kat

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0016 2024-03-28/10:42