OMV Aktie
|44,90EUR
|-0,42EUR
|-0,93%
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV accumulate
Die Analysten der Erste Group haben ihre Einschätzung für die Aktien der OMV von "Acccumulate" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde von Analyst Tamas Pletser von 53,0 auf 46,1 Euro gekürzt.
Das Kursziel wurde aufgrund der niedrigeren Ergebnisaussichten und der Prognose eines schwächeren externen Umfelds reduziert, hieß es in der aktuellen Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 4,07 Euro für 2025, sowie 5,16 bzw. 6,05 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 4,50 Euro für die Jahre 2025, 2026 und 2027.
Am Montagvormittag tendierten die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 45,32 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/spo
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0023 2025-09-22/10:26
|Zusammenfassung: OMV AG accumulate
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
46,10 €
|
Rating jetzt:
accumulate
|
Kurs*:
45,38 €
|
Abst. Kursziel*:
1,59%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
45,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,99%
|
Analyst Name::
Tamas Pletser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten
|
10:26
|OMV - Erste Group stuft von "Accumulate" auf "Hold" ab (APA)
|
09:29
|Börse Wien: ATX Prime zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
19.09.25
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.09.25
|Freitagshandel in Wien: ATX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
19.09.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
19.09.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
19.09.25
|Freitagshandel in Wien: ATX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu OMV AGmehr Analysen
|10:26
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|19.06.25
|OMV add
|Baader Bank
|23.04.25
|OMV add
|Baader Bank
|22.04.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|10:26
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|19.06.25
|OMV add
|Baader Bank
|23.04.25
|OMV add
|Baader Bank
|22.04.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|22.04.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.03.24
|OMV buy
|Erste Group Bank
|01.02.24
|OMV kaufen
|Baader Bank
|04.08.23
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|31.10.19
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10:26
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|12.09.24
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.24
|OMV buy
|Erste Group Bank
|03.07.24
|OMV Equal weight
|Barclays Capital
|06.04.23
|OMV neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|44,90
|-0,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|10:24
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:24
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:20
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10:19
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|09:58
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|09:54
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|09:53
|Porsche Hold
|Warburg Research
|09:49
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:47
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:37
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:36
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:20
|Porsche Neutral
|UBS AG
|09:17
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|06:50
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|06:42
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG