OMV Aktie

44,90EUR -0,42EUR -0,93%
OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

22.09.2025 10:26:00

OMV accumulate

Die Analysten der Erste Group haben ihre Einschätzung für die Aktien der OMV von "Acccumulate" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde von Analyst Tamas Pletser von 53,0 auf 46,1 Euro gekürzt.

Das Kursziel wurde aufgrund der niedrigeren Ergebnisaussichten und der Prognose eines schwächeren externen Umfelds reduziert, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 4,07 Euro für 2025, sowie 5,16 bzw. 6,05 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 4,50 Euro für die Jahre 2025, 2026 und 2027.

Am Montagvormittag tendierten die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 45,32 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spo

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0023 2025-09-22/10:26

Zusammenfassung: OMV AG accumulate
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
46,10 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
45,38 € 		Abst. Kursziel*:
1,59%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
45,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,99%
Analyst Name::
Tamas Pletser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:26 OMV accumulate Erste Group Bank
19.06.25 OMV add Baader Bank
23.04.25 OMV add Baader Bank
22.04.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.25 OMV accumulate Erste Group Bank
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
