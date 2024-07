Die Wertpapierexperten von Barclays haben die Coverage für die Aktien des Anlagenbauers Andritz mit "Equal Weight" aufgenommen. Das erste Kursziel der Analystenrunde um James Winchester liegt bei 61,0 Euro. Zum Vergleich: Am Mittwoch in der Früh notierten die Titel der Andritz an der Wiener Börse mit minus 1,4 Prozent bei 57,4 Euro.

Während auf der einen Seite die Pulp&Paper-Sparte dieses Jahr ein Tief durchlaufe, dürfte das Unternehmen im Metals-Bereich stagnieren. Die Experten sprechen bei Metals von einem "flachen Erlöswachstum" bis zum Geschäftsjahr 2026.

Positive Entwicklungen sieht Winchester und sein Team beim Hydro-Bereich. Auch wenn ein Großteil der neuen Hydro-Anlagen aus China komme, gebe es einige Projekte, bei denen Andritz wettbewerbsfähig sei. Das von der Firma selbst gesetzte durchschnittliche Jahresumsatz-Wachstumsziel ("CAGR" bzw. "Compound Annual Growth Rate") des Anlagenbauers sehe erreichbar aus.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten 2024 einen Ertrag von 5,35 Euro. In den beiden Folgejahren soll sich dieser dann auf 5,43 bzw. 6,46 Euro belaufen. Die Dividendenausschüttung für das Jahr 2024 wird mit 2,67 Euro prognostiziert. Für 2025 und 2026 rechnen die Experten mit Dividenden von 2,71 bzw. 3,23 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto/mik

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0019 2024-07-03/09:52