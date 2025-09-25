OMV Aktie
|45,50EUR
|-0,20EUR
|-0,44%
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV kaufen
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen OMV im Rahmen einer Sektor-Studie bestätigt. Das Kursziel für die Titel des Energiekonzerns wurde von Analyst Henry Tarr von 56,0 auf 53,0 Euro nach unten revidiert.
Die Berenberg-Experten passten ihre Schätzungen an und kürzten ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie für 2025 und 2026 um 9 bzw. 3 Prozent. Dies ist hauptsächlich auf ein schwächer erwartetes Ergebnis im Chemie-Sektor im Jahr 2025 und auf einen geringeren Beitrag des Upstream-Geschäfts im Jahr 2026 zurückzuführen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 5,11 Euro für 2025, sowie 5,64 bzw. 5,56 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,75 Euro für 2025, sowie 4,89 bzw. 4,99 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Mittwoch notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 45,70 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0004 2025-09-25/08:52
|Zusammenfassung: OMV AG kaufen
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
45,70 €
|
Abst. Kursziel*:
15,97%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
45,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten
|
09:30
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
24.09.25
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
24.09.25
|Schwacher Handel: ATX Prime zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
24.09.25
|Schwache Performance in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
24.09.25
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt im Minus (finanzen.at)
|
24.09.25
|ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OMV von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.09.25