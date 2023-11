ATX Prime aktuell: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag

In Wien stehen die Signale am Donnerstagnachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 1 630,59 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent stärker bei 1 632,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 632,87 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 627,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 636,28 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,764 Prozent. Vor einem Monat, am 23.10.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 522,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 570,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, wurde der ATX Prime auf 1 625,47 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,96 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 4,41 Prozent auf 0,71 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,52 Prozent auf 9,34 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,33) Prozent auf 41,90 EUR), OMV (+ 0,78 Prozent auf 40,11 EUR) und voestalpine (+ 0,77 Prozent auf 26,14 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-5,99 Prozent auf 34,50 EUR), Lenzing (-2,93 Prozent auf 36,45 EUR), Frequentis (-2,08 Prozent auf 28,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,70 Prozent auf 24,34 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,53 Prozent auf 116,20 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 328 881 Aktien gehandelt. Mit 29,044 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,15 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

