ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime auf grünem Terrain

Derzeit zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,33 Prozent höher bei 1 580,25 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 1 559,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 559,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 580,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 559,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 590,76 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 10.07.2023, einen Wert von 1 573,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, wies der ATX Prime einen Wert von 1 386,49 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 0,218 Prozent zurück. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 530,67 Zählern.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 4,02 Prozent auf 124,20 EUR), Lenzing (+ 3,74 Prozent auf 37,45 EUR), Verbund (+ 3,33 Prozent auf 79,05 EUR), BAWAG (+ 2,82 Prozent auf 45,96 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,21 Prozent auf 25,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-3,56 Prozent auf 4,34 EUR), Addiko Bank (-3,13 Prozent auf 12,40 EUR), Polytec (-2,77 Prozent auf 3,86 EUR), Rosenbauer (-2,13 Prozent auf 27,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,54 Prozent auf 8,98 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 237 014 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,560 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert mit 1,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at