ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beendet die Sitzung im Minus

Am Dienstag ging der ATX Prime nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 1 797,92 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der ATX Prime 0,014 Prozent schwächer bei 1 799,58 Punkten in den Handel, nach 1 799,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 792,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 801,27 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Wert von 1 700,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 721,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Stand von 1 612,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 3,09 Prozent auf 6,34 EUR), Lenzing (+ 2,24 Prozent auf 34,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,13 Prozent auf 45,50 EUR), UBM Development (+ 1,87 Prozent auf 19,10 EUR) und Verbund (+ 1,82 Prozent auf 69,75 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil OMV (-2,66 Prozent auf 43,88 EUR), Raiffeisen (-2,04 Prozent auf 18,27 EUR), Marinomed Biotech (-1,93 Prozent auf 20,30 EUR), CA Immobilien (-1,02 Prozent auf 30,94 EUR) und UNIQA Insurance (-0,98 Prozent auf 8,08 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 659 539 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 23,242 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Addiko Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,34 Prozent, die höchste im Index.

