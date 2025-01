ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schlussendlich freundlich

Am Freitag ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 1 821,58 Punkten aus dem Handel. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,007 Prozent höher bei 1 820,40 Punkten, nach 1 820,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 820,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 833,91 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,098 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.12.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 808,27 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 10.10.2024, den Wert von 1 801,33 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 10.01.2024, den Stand von 1 720,85 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 5,06 Prozent auf 7,06 EUR), Polytec (+ 3,59 Prozent auf 2,31 EUR), Wolford (+ 2,58 Prozent auf 3,98 EUR), BAWAG (+ 2,29 Prozent auf 82,60 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,51 Prozent auf 11,44 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen voestalpine (-2,81 Prozent auf 16,92 EUR), Rosenbauer (-2,58 Prozent auf 34,00 EUR), Wienerberger (-1,90 Prozent auf 24,74 EUR), UBM Development (-1,75 Prozent auf 16,80 EUR) und Verbund (-1,50 Prozent auf 69,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 637 669 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,458 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 10,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

