ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Montag stieg der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,39 Prozent auf 1 854,04 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,035 Prozent stärker bei 1 847,40 Punkten in den Handel, nach 1 846,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 847,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 863,86 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 03.05.2024, einen Wert von 1 798,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 1 704,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, notierte der ATX Prime bei 1 590,15 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8,17 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 2,59 Prozent auf 41,65 EUR), Andritz (+ 2,55 Prozent auf 56,35 EUR), PORR (+ 2,28 Prozent auf 14,34 EUR), Verbund (+ 2,24 Prozent auf 77,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,99 Prozent auf 6,14 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-2,50 Prozent auf 13,65 EUR), FACC (-1,98 Prozent auf 6,92 EUR), S IMMO (-1,81 Prozent auf 21,70 EUR), Lenzing (-1,72 Prozent auf 34,20 EUR) und voestalpine (-1,71 Prozent auf 26,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 630 624 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,334 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,08 Prozent.

Redaktion finanzen.at