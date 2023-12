ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lenzing-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Lenzing-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,25 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Lenzing-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,187 Lenzing-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2023 auf 34,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,77 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 59,23 Prozent.

Insgesamt war Lenzing zuletzt 1,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at