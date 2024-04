ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Mayr-Melnhof Karton-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Mayr-Melnhof Karton-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 91,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,099 Mayr-Melnhof Karton-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,27 EUR, da sich der Wert einer Mayr-Melnhof Karton-Aktie am 04.04.2024 auf 114,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,27 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Mayr-Melnhof Karton einen Börsenwert von 2,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at