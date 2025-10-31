Schoeller-Bleckmann Aktie

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Schoeller-Bleckmann-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 361,664 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2025 auf 29,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 578,66 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,79 Prozent zugenommen.

Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 460,96 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

