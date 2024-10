ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 14.10.2014 wurde die UNIQA Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,66 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,542 UNIQA Insurance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,37 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Papiers am 11.10.2024 auf 7,31 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,63 Prozent.

Am Markt war UNIQA Insurance jüngst 2,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at