Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UNIQA bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 15,50 Euro wurde vom zuständigen Experten Michael Huttner im Vorfeld der anstehenden Zahlenvorlage des Versicherers unverändert belassen.

Die UNIQA veröffentlicht ihre Ergebnisse für das zweite Quartal am 22. August. Im Vorfeld der Ergebnisse prognostizieren die Berenberg-Experten, dass der Konzern seine Prognose für 2025 sowie seinen Strategieplan für 2025 bis 2028 nach oben korrigieren wird, hieß es in der aktuellen Studie. Die Berenberg-Analysten gehen davon aus, dass die UNIQA ein starkes Prämien- und Gewinnwachstum vermelden und die Planziele für 2028 anheben wird.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,21 Euro für 2025, sowie 1,30 bzw. 1,40 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,66 Euro für 2025, sowie 0,74 bzw. 0,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Donnerstag notierten die UNIQA-Titel zu Mittag an der Wiener Börse mit plus 1,88 Prozent bei 13,04 Euro.

