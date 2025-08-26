Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen UNIQA von 15,5 auf 16,1 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Michael Huttner nach der jüngsten Zahlenvorlage des heimischen Versicherers bestätigt.

Die Berenberg-Experten gehen davon aus, dass die UNIQA beim Investorentag am 24. November das Gewinnwachstumsziel von derzeit mindestens 6 Prozent auf etwa 8 Prozent p. a. anheben wird, da sich die positiven Trends des ersten Halbjahres 2025 fortsetzen dürften, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 1,28 Euro für 2025, sowie 1,35 bzw. 1,47 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,68 Euro für 2025, sowie 0,74 bzw. 0,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Dienstag notierten die UNIQA-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit minus 1,4 Prozent bei 12,36 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

