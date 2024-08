Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Freitagmittag im Plus

Am Freitag klettert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,64 Prozent auf 4 838,74 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,029 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,124 Prozent fester bei 4 813,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 807,77 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 813,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 850,74 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 947,83 Punkte. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Stand von 5 072,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 284,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,22 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 12,08 Prozent auf 29,45 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,79 Prozent auf 3,59 EUR), UniCredit (+ 1,85 Prozent auf 36,26 EUR), Infineon (+ 1,37 Prozent auf 32,10 EUR) und Stellantis (+ 1,04 Prozent auf 14,58 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Airbus SE (ex EADS) (-0,26 Prozent auf 136,62 EUR), Siemens (+ 0,12 Prozent auf 162,90 EUR), adidas (+ 0,18 Prozent auf 218,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,21 Prozent auf 37,58 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,24 Prozent auf 25,06 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 175 507 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 321,807 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

