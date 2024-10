Aufschläge in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Plus

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 27 185,53 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 265,012 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,045 Prozent schwächer bei 27 130,02 Punkten, nach 27 142,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 27 097,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 225,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,509 Prozent nach. Vor einem Monat, am 25.09.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 317,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, notierte der MDAX bei 24 951,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 24 023,31 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,29 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 3,34 Prozent auf 9,21 EUR), Aroundtown SA (+ 2,68 Prozent auf 3,02 EUR), TRATON (+ 2,50 Prozent auf 30,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,12 Prozent auf 62,55 EUR) und PUMA SE (+ 1,93 Prozent auf 41,29 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Siltronic (-3,67 Prozent auf 57,75 EUR), Hypoport SE (-1,31 Prozent auf 255,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,26 Prozent auf 39,05 EUR), Delivery Hero (-1,08 Prozent auf 41,14 EUR) und Gerresheimer (-1,07 Prozent auf 83,35 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 935 374 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 18,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at